Cassino | traffico di droga minorenni assoldati per lo spaccio e usura 20 arresti

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'operazione ha portato all'arresto di 20 persone accusate di traffico di droga, usura e estorsioni. Tra le accuse ci sono anche lo sfruttamento di minori e il controllo delle attività illegali nella zona.

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Un’operazione su vasta scala ha portato all’arresto di 20 indagati accusati di gravi reati, tra cui traffico di droga, usura ed estorsioni. Questi crimini comprendono anche lo sfruttamento di manodopera minorile e un controllo sistematico delle attività illecite nel territorio. I carabinieri hanno notificato ordinanze di misura cautelare nei confronti di queste persone, evidenziando la serietà delle accuse. Dettagli sull’operazione e sulle misure cautelari. Di questi 20 indagati, 17 sono stati condotti in custodia cautelare in carcere, mentre per tre di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, equipaggiati con braccialetto elettronico per monitorare i loro spostamenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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