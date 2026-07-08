Sette persone sono state arrestate a Verona nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Quattro sono state portate in carcere, tre ai domiciliari. La banda usava minorenni per trasportare la droga, nascosta nelle case dei nonni. L’operazione riguarda un’attività di spaccio attiva tra il 2023 e il 2025. La squadra mobile ha eseguito le misure cautelari, secondo quanto riferito dal dirigente. Tra i coinvolti anche un ex leader di un gruppo criminale.

Quattro persone in carcere e altre tre ai domiciliari. È il bilancio delle misure cautelari eseguite dalla squadra mobile nei confronti della gang che tra il 2023 e il 2025 ha messo in piedi una «fiorente attività di spaccio», come sottolinea il dirigente della squadra mobile Alessandro Gallo. Tra di loro ci sono anche alcuni ex membri della famigerata «Qbr», che in passato aveva seminato il panico con rapine ed estorsioni. Il nuovo gruppo, composto da dieci persone - per lo più da italiani e marocchini tra i 22 e i 25 anni, un 35enne e un 41enne -, aveva messo in piedi una rete di traffico di hashish, marjuana e cocaina. Sono indagati per rapina e detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Minorenni utilizzati per lo spaccio, 7 arresti a Verona: «Nascondevano la droga a casa dei nonni». Coinvolto anche l'ex «leader» di Qbr.

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