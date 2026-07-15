Maxi blitz antimafia contro un clan della droga a Cassino | 20 arresti e sequestrati beni per oltre 5 milioni

Nella mattinata, i carabinieri hanno eseguito un blitz a Cassino, arrestando 20 persone legate a un clan della droga attivo da più di dieci anni. Sono stati sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro. L’operazione, coordinata dall’Autorità antimafia di Roma, ha portato anche alla contestazione del metodo mafioso utilizzato dal gruppo criminale. L’intervento ha coinvolto numerose abitazioni e aziende riconducibili ai sospettati.

Operazione dei carabinieri coordinata dall'Antimafia di Roma: sgominato un gruppo attivo a Cassino da oltre dieci anni. Contestato anche il metodo mafioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, maxi blitz antimafia: oltre 200 agenti all'alba, scattano numerosi arrestiOltre 200 agenti hanno eseguito un maxi blitz antimafia all’alba a Catania e nelle zone limitrofe, con numerosi arresti in esecuzione di ordinanze.

Nuovo blitz contro il clan della droga della Magliana, altri 7 arresti: la cocaina testata al ristoranteNell’ambito di un’operazione contro un gruppo di narcotrafficanti tra Magliana e Trullo, sono stati eseguiti sette arresti, tra carcere e domiciliari.

Temi più discussi: Cassino blindata: scatta all’alba il maxi blitz dei Carabinieri contro il traffico di stupefacenti; Cassino, maxi operazione dei carabinieri. Elicottero sulla città e decine di militari impegnati; L’ELENCO – Operazione Epicentro 2-Matrix: i nomi degli arrestati.

Maxi operazione dei carabinieri. 20 arresti e 5 milioni di euro sequestratiMaxi operazione dei carabinieri a Cassino, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Decine di militari sono impegnati nell’esecuzione di provvedimenti cautelari. I controlli e gli in ... rainews.it

Maxi blitz antimafia contro un clan della droga a Cassino: 20 arresti e sequestrati beni per oltre 5 milioniOperazione dei carabinieri coordinata dall'Antimafia di Roma: sgominato un gruppo attivo a Cassino da oltre dieci anni ... fanpage.it