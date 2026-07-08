Smantellato un sodalizio criminale di 10 giovani a Verona dopo la rapina di un chilo di cocaina

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia di Verona ha smantellato un gruppo di dieci giovani coinvolti in una rapina di un chilo di cocaina. Sono state emesse diverse misure cautelari e sono stati indagati per rapina pluriaggravata e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga e alla contestazione di reati collegati al traffico di droga.

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È di dieci giovani indagati e numerose misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Verona e provincia. Sono stati contestati i reati di rapina pluriaggravata e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, è stata eseguita nelle prime ore di oggi e ha portato a cinque custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a Verona e nella sua provincia, coinvolgendo la Squadra mobile della Questura scaligera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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