Smantellato un sodalizio criminale di 10 giovani a Verona dopo la rapina di un chilo di cocaina
La polizia di Verona ha smantellato un gruppo di dieci giovani coinvolti in una rapina di un chilo di cocaina. Sono state emesse diverse misure cautelari e sono stati indagati per rapina pluriaggravata e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga e alla contestazione di reati collegati al traffico di droga.
È di dieci giovani indagati e numerose misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Verona e provincia. Sono stati contestati i reati di rapina pluriaggravata e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, è stata eseguita nelle prime ore di oggi e ha portato a cinque custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a Verona e nella sua provincia, coinvolgendo la Squadra mobile della Questura scaligera. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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