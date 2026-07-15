La sentenza definitiva che condanna a 14 anni e 9 mesi un uomo per rapina ha suscitato reazioni forti. Un avvocato ha commentato che questa decisione favorisce il crimine, aggiungendo che la sua battaglia è per la libertà di chi, come lui, si oppone a questa condanna e per mantenere in carcere i rapinatori. La notizia ha portato anche a richieste di grazia da parte di figure politiche.

La conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero ha sconvolto molti: da Matteo Salvini è partita l’iniziativa per chiedere la grazia al presidente Sergio Mattarella. A Roggero non sono stati riconosciuti gli estremi per la legittima difesa e la Corte di Cassazione ha appoggiato in pieno la sentenza della Corte d'Assise d’Appello. Già questa sera, il gioielliere che il 28 aprile 2021 ha sparato a tre rapinatori, uccidendone due, dopo che avevano fatto irruzione nel suo negozio, aveva annunciato la volontà di costituirsi in carcere, a 72 anni, ma per il momento preferisce attendere ancora e trascorrere gli ultimi momenti con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Roggero, Cerno: “La sentenza fa vincere il crimine. La mia battaglia? Che tutti quelli come lui siano liberi e i rapinatori in carcere”

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