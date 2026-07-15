Il padre delle vittime ha definito “scioccante” quanto accaduto, riferendosi alla morte di sua figlia di 15 anni e della madre di 50 anni, entrambe decedute a seguito di un avvelenamento da ricina. L’incidente si è verificato a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Sono in corso indagini per chiarire le cause e le circostanze dell’avvelenamento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti.

Nuovi dettagli emergono dall’inchiesta sulla morte di Antonella Di Iersi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute dopo un’avvelenamento da ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le oltre 830 pagine della relazione autoptica, firmata dal medico legale Benedetta Pia De Luca su incarico della Procura di Larino, ricostruiscono le ultime ore delle due vittime e raccolgono le testimonianze dei familiari e delle persone a loro vicine. L’indagine della Procura, coordinata dalla procuratrice Elvira Antonelli, procede per duplice omicidio volontario premeditato. Il racconto dell’infermiere: “Gianni era disperato”. Tra gli atti compare anche la testimonianza di Giampiero Mastrogiorgio, infermiere e amico di famiglia, che ricorda i momenti successivi alla morte della quindicenne all’ospedale Cardarelli di Campobasso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caso ricina, le parole del padre sulla figlia dopo la morte: “Scioccante”

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Caso ricina, il padre di Antonella rompe il silenzio: Voleva separarsi, perché non me lo ha detto

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