Nel caso di Pietracatella, nel Campobasso, madre e figlia sono decedute per avvelenamento da ricina poco dopo le festività natalizie. Le autorità hanno annunciato che nei prossimi giorni saranno ascoltati sia il padre sia la figlia, ancora coinvolti nelle indagini. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le forze dell’ordine, che cercano di fare luce sulle cause e sui responsabili di questa morte improvvisa.

Speriamo a breve di stringere il cerchio. Ancora non c’è la svolta sul caso di Pietracatella (Campobasso), dove madre e figlia sono morte avvelenate dalla ricina subito dopo Natale. Ma gli investigatori sanno di essere arrivati a un punto delicato: anche ieri si sono susseguiti interrogatori negli uffici della Squadra Mobile. Sono stati sentiti ancora parenti stretti della famiglia Di Vita e amici di Alice, la 18enne figlia e sorella delle vittime. Nei prossimi giorni saranno ascoltati di nuovo la stessa Alice, il padre Gianni e la cugina Laura, sempre come persone informate sui fatti. È atteso anche un nuovo sopralluogo nella casa sotto sequestro a Pietracatella.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morte avvelenate dalla ricina. Saranno risentiti padre e figlia

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