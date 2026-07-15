Un intercettato ha detto: “Me li vado a fare questi 30 anni”, riferendosi a una possibile condanna. Il caso riguardante l’attentato a un giornalista di Report, avvenuto lo scorso ottobre, resta aperto, con molte domande senza risposta. Le indagini continuano e nuovi elementi emergono, ma ancora non si sono chiariti tutti i dettagli dell’attacco.

Il caso Ranucci è lontano dall’essere risolto: sono ancora troppi i dubbi sull’attentato subito dal giornalista di Report lo scorso ottobre e ulteriori nubi si addensano all’orizzonte man mano che l’indagine procede. Una svolta decisiva è stata data dall’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola, amico fraterno di Ranucci, che secondo gli investigatori è il mandante dell’attentato. Ma ora sono emersi nuovi dettagli dalle intercettazioni degli indagati, nello specifico Saverio Mutone, 41 enne, raggiunto nelle scorse settimane dalla misura cautelare emessa dal gip su richiesta dei pm della Dda di Roma. “Mal che vada me li vado a fare questi 30 anni”, si sente dire dall’uomo in un’intercettazione risalente al 12 marzo scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Ranucci, indagato intercettato: “Me li vado a fare questi 30 anni”

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