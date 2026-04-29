Ranucci sul caso Minetti | Nordio era lì… scoppia la polemica

Sigfrido Ranucci ha commentato pubblicamente il caso Minetti, sostenendo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, fosse presente durante alcuni eventi legati alla vicenda. La dichiarazione ha suscitato reazioni e ha acceso un dibattito pubblico sulla posizione del ministro e sulla gestione del caso. La vicenda si è sviluppata in un contesto di attenzione mediatica e di confronti tra le parti coinvolte.

Sigfrido Ranucci ha lanciato un’accusa contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Minetti. Il caso Minetti sta facendo discutere e sta scatenando confronti mediatici e politici nelle trasmissioni televisive. Ranucci ha lanciato delle accuse al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Si è scatenato un confronto sulle dichiarazioni rilasciate in televisione sul caso Minetti e sulla presunta presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Uruguay. Il caso si è scatenato dopo le parole di Sigfrido Ranucci nella trasmissione “È sempre Cartabianca“, in cui ha parlato di una segnalazione che per il momento è ancora da verificare.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Ranucci sul caso Minetti: “Nordio era lì…” scoppia la polemica Notizie correlate Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: “Nordio nel ranch del compagno”. Il ministro smentisce in direttaA Cartabianca, Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione testimoniata da una fonte che collocherebbe il ministro Nordio nel ranch di Giuseppe... Leggi anche: Bufera sul caso Minetti. Quirinale chiede spiegazioni a Nordio Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Caso Minetti, Ranucci a Carta bianca: Nordio in Uruguay. Il ministro chiama: Notizia falsa; Minetti, si muove l’Interpol. La Procura: fatti gravissimi. Scontro Nordio-Ranucci; Grazia a Nicole Minetti, scontro tra Sigfrido Ranucci e Nordio sul ranch di Cipriani in Uruguay: Mai stato; Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: Nordio nel ranch del compagno. Il ministro smentisce in diretta. “Una nostra fonte avrebbe visto il Ministro della Giustizia Nordio, a marzo, nel ranch di Cipriani in Uruguay". Così Sigfrido Ranucci poco fa, ospite di "È sempre Cartabianca" di Bianca #Berlinguer. Giuseppe Cipriani Jr è il compagno di Nicole #Minetti, nel cui r - facebook.com facebook Ranucci: "Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Il ministro: "Inventato di sana pianta, valuto le vie legali" x.com