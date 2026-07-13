Lavitola 5 mila euro per l’attentato a Ranucci La foto di Clelio Tavares con il pregiudicato

Valter Lavitola avrebbe versato tra i 5 e i 10 mila euro per l’attentato a un giornalista. La somma sarebbe stata consegnata a quattro persone arrestate e a un quinto uomo ancora libero. Tra i sospettati ci sono anche un pregiudicato e un’altra persona coinvolta. Una fotografia mostra un uomo con un pregiudicato, senza ulteriori dettagli sui ruoli di ciascuno.

Valter Lavitola avrebbe pagato una somma tra i 5 e i 10 mila euro per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Divisi tra i quattro arrestati Antonio Passariello, Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone e Marika De Filippis e il quinto uomo a piede libero. Una parte sarebbe stata spesa per una vacanza in Sicilia. Intanto la Rai vuole indagare sugli ospiti del B&B «Il faro gianicolense» di Lavitola. Perché pensa a una possibile “base” di Report nella residenza dell’imprenditore. E Il Fatto Quotidiano pubblica una foto che ritrae Gomes Clesio Tavares su Tik Tok insieme ad Antonio “o’ malessere” Passariello, pluripregiudicato 53enne di Cicciano, nel napoletano, accusato di aver piazzato l’ordigno sotto la casa di Pomezia del conduttore di Report, e al “figlio biologico” Pellegrino D’Avino. 🔗 Leggi su Open.online

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