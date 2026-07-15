Un dirigente scolastico ha condannato pubblicamente la violenza, sottolineando che non si può giustificare nessun atto di aggressione. Ha anche evidenziato la differenza tra immigrazione regolare e clandestina, chiedendo di rispettare le leggi del Paese che accoglie. Le dichiarazioni sono arrivate dopo alcuni episodi di tensione in occasione di manifestazioni pubbliche. Nessuna persona è stata coinvolta in procedimenti penali legati a queste dichiarazioni.

La condanna della violenza, la distinzione tra immigrazione regolare e clandestina e la richiesta di rispettare le regole del Paese che accoglie. Stefano Bandecchi è intervenuto sulla vicenda di San Benedetto del Tronto – l’aggressione di Giuseppe Barboni a un cittadino iracheno, reo di aver occupato indebitamente la strada – con i toni ruvidi che lo contraddistinguono: “Se giustifichiamo atteggiamenti violenti significa che siamo totalmente fuori di testa”. Intervenuto su Radio Cusano nel corso del programma “Battitori Liberi”, il sindaco di Terni ha commentato le immagini della colluttazione che ha coinvolto Barboni – imprenditore e militante di Futuro Nazionale –spiegando di conoscere da tempo il protagonista della vicenda: “È una brutta vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Barboni, Bandecchi contro lo squadrismo: “La violenza non si può giustificare”

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