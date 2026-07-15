Tutti i 27 paesi dell’Unione europea, Italia inclusa, sono stati avviati a una procedura d’infrazione per aver mancato il termine del 29 maggio per recepire la normativa sul rendimento energetico degli edifici, parte della direttiva europea sulle case green. La mancata adozione della normativa ha provocato l’apertura della procedura, che coinvolge gli Stati membri ancora inadempienti. La normativa riguarda gli standard energetici degli edifici e il rispetto delle nuove regole richieste dall’UE.

La direttiva europea sulle case green inciampa ancora prima di entrare pienamente in vigore. Tutti i 27 Paesi dell’Unione europea - Italia compresa - sono stati sottoposti a una procedura d’infrazione per non aver recepito entro il 29 maggio la normativa sul rendimento energetico degli edifici. Un fronte compatto di ritardatari che alimenta i dubbi sulla concreta applicabilità di un provvedimento destinato a incidere profondamente sul patrimonio immobiliare europeo e non in maniera positiva. I governi avranno adesso due mesi per comunicare al governo europeo le misure adottate. Qualora le risposte non fossero considerate soddisfacenti, Bruxelles potrà procedere con l’invio di un parere motivato, secondo passaggio dell’iter che può concludersi davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Case green, la prova del fallimento: tutti gli Stati finiscono sotto infrazione

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