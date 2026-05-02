Tutti i motivi del maxi-sequestro a Cesaro | quali quote case e terreni sono stati messi sotto chiave

Nella recente operazione di sequestro, le autorità hanno confiscato numerose proprietà appartenenti a Antimo Cesaro, tra cui quote societarie, case e terreni. La decisione si basa su una valutazione di pericolosità qualificata, secondo quanto riferito dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli. Il provvedimento riguarda beni che si trovano in diverse località e che sono stati posti sotto sequestro preventivo.

“Portatore di pericolosità qualificata”. Basterebbe questa definizione per dare la misura di come la sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli considera Antimo Cesaro. Una pericolosità che da sola non basta a giustificare il sequestro disposto dal collegio presieduto dalla giudice.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Maxi sequestro all'imprenditore Iorio, sotto chiave anche 'villone' da 20 vaniC’è anche un villone da 20 vani a Villa di Briano tra i beni sequestrati all’imprenditore Tullio Iorio, 51 anni di San Cipriano d’Aversa, ritenuto... Acerra, maxi-sequestro di gasolio di contrabbando: sotto chiave anche tir con targa polaccaMaxi sequestro di carburante di contrabbando ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha intercettato oltre 80mila litri di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutti vogliono essere noi? Il ritorno di Il diavolo veste Prada e il naufragio del lavoro dei sogni; Bandiere, scommesse e settore giovanile: così Conegliano è diventata leggenda leggenda; Perché la metro di Torino chiude alle 21:30? Tutti i motivi spiegati; LE BELLEZZE DELL'ISLA Vacanze 2026: ecco perché scegliere Formentera. Vediamo tutti i motivi che fanno dell’ isla bonita un soggiorno da sogno. Tutti i segreti della Roma capolista: dai medici allo staff tecnico, i motivi del primatoUn capo dice io, mentre il leader urla noi. La Roma che comanda la classifica insieme all’Inter non possiede una formula segreta né un libro di incantesimi per arrivare al successo, ma adotta un ... corrieredellosport.it Ponte sullo Stretto, tutti i motivi per cui è stato bocciatoLe anomalie. La gara del 2005 resuscitata per legge, i dubbi di fattibilità e quelli sui costi, l’oscuro iter ambientale, la definizione opera Nato, etc ... ilfattoquotidiano.it Buongiorno a tutti i nonni Buongiorno e buon Sabato 2arpor - facebook.com facebook …tutti giù per terra La fuga entra troppo velocemente in rotonda e si innesca così una caduta a domino, per fortuna senza conseguenze #Ciclismo #Cycling #TDR2026 x.com