Acqua potabile l’Ue avvia una nuova infrazione contro l’Italia | cosa contesta Bruxelles

La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento corretto della direttiva Ue sull’acqua potabile. La procedura si basa su una comunicazione ufficiale inviata alle autorità italiane, che hanno ora un termine per rispondere e adottare le misure necessarie. La questione riguarda il rispetto delle norme europee sulla qualità e sulla sicurezza dell’acqua fornita ai cittadini.

. La nuova contestazione di Bruxelles. La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento corretto della direttiva Ue sull’acqua potabile. Secondo Bruxelles, la normativa è stata trasposta in modo incompleto e presenta ancora diverse lacune, nonostante il termine fissato per l’adeguamento fosse scaduto il 12 gennaio 2023. La contestazione arriva in un momento in cui il tema della qualità dell’acqua torna al centro del dibattito pubblico. Non si tratta solo di un passaggio tecnico: per la Commissione, le mancanze italiane toccano direttamente salute, controlli e tutela delle persone più vulnerabili.🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Acqua potabile, l’Ue avvia una nuova infrazione contro l’Italia: cosa contesta Bruxelles Notizie correlate Acqua potabile, l’Ue avvia una nuova infrazione contro l’Italia: ecco cosa contesta BruxellesLa nuova contestazione di Bruxelles La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento... Acqua potabile, l’Ue avvia procedura di infrazione contro l’ItaliaLa direttiva Ue sull’acqua potabile, che prevede misure più stringenti in materia di qualità e sicurezza dell’acqua non sarebbe stata recepita... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Acqua potabile, l’Ue avvia procedura di infrazione contro l’Italia; Nuova procedura d’infrazione UE contro l’Italia: nel mirino la direttiva sull’acqua potabile; Pacchetto infrazioni di aprile: decisioni principali; Acqua potabile, l’Ue avvia una procedura di infrazione contro l’Italia. Acqua potabile, l’Ue avvia una nuova infrazione contro l’Italia: ecco cosa contesta BruxellesAcqua potabile, Bruxelles alza la voce contro l’Italia: la mossa dell’Ue fa discutere e riapre il caso più delicato del momento. urbanpost.it Acqua potabile, Ue avvia procedura di infrazione contro l’Italia: ecco perchéLa Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva sull'acqua potabile. Lo ha annunciato l'esecutivo Ue, spiegando ... tg24.sky.it AVVISO CHIUSURA ACQUA POTABILE - VEZZANO - 07 MAGGIO 2026 Si informano i censiti residenti che nella giornata di Giovedì 07 maggio 2026 dalle ore 08:30 alle ore 11:30 circa per la realizzazione degli interventi di rifacimento allacci alla rete acqu - facebook.com facebook