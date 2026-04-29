Acqua potabile l’Ue avvia procedura di infrazione contro l’Italia

L’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia in relazione alla direttiva sull’acqua potabile. La questione riguarda il mancato recepimento di norme più rigorose previste dalla direttiva, che disciplina la qualità e la sicurezza dell’acqua fornita ai cittadini. La Commissione europea ha inviato un avviso formale alle autorità italiane, chiedendo chiarimenti sulla situazione.

La direttiva Ue sull’acqua potabile, che prevede misure più stringenti in materia di qualità e sicurezza dell’acqua non sarebbe stata recepita correttamente. Per questo motivo la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia. Ad annunciarlo è l’esecutivo Ue, che spiega anche che la trasposizione della direttiva nel diritto interno «presenta ancora diverse carenze». Tra le motivazioni ci sarebbe anche la «limitazione dell’ambito di applicazione della valutazione dei rischi dei sistemi di distribuzione domestici, il rinvio di determinati obblighi, la mancanza dell’obbligo di informare le persone vulnerabili sulle modalità di accesso all’acqua potabile, di limitare le deroghe solo a circostanze debitamente giustificate e al periodo più breve possibile».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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