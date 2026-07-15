Carrarese Il diesse Pasciuti scopre le carte | Vogliamo consolidare il percorso di crescita

Da sport.quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo giorno di ritiro, la Carrarese ha annunciato la cessione definitiva di Mateo Scheffer Bracco al Pineto e il prestito di Filippo Accornero al Trento. Il direttore sportivo ha dichiarato l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita della squadra. Nessun altro dettaglio su future operazioni di mercato o piani a lungo termine. La squadra si prepara alla nuova stagione con queste modifiche al roster.

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Nel primo giorno di ritiro la Carrarese ha definito la cessione a titolo definitivo di Mateo Scheffer Bracco al Pineto mentre Filippo Accornero è andato in prestito al Trento. IL DS PASCIUTI ILLUSTRA GLI OBIETTIVI. "Per iniziare come Carrarese esprimiamo tutta la vicinanza a Omero e Luca Zavani per la scomparsa dell’amata Adriana. Parlando del campionato siamo felici di iniziare la terza stagione di Serie B, consapevoli delle difficoltà e con ben chiaro il lavoro da svolgere per arrivare preparati agli impegni ufficiali. L’obiettivo è consolidare il percorso di crescita con la volontà di raggiungere il prima possibile quei 4546 punti necessari, per poi eventualmente incrementare posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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