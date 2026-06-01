Il retroscena Carlos Augusto | la Roma si muove ma l’Inter scopre le carte di Chivu

La Roma sta cercando un difensore per le fasce e ha puntato Carlos Augusto. Nel frattempo, l’Inter ha rivelato le intenzioni di Chivu, che sembra essere coinvolto in una trattativa. Le due società stanno muovendo le rispettive strategie di mercato, con la Roma che lavora per portare avanti l’affare e l’Inter che ha fatto conoscere le sue posizioni. La trattativa sembra in fase di definizione.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il club giallorosso corteggia l'esterno brasiliano escludendo contropartite, mentre il tecnico nerazzurro si muove per blindarlo a Milano La Roma ha messo nel mirino Carlos Augusto per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione sportiva, inaugurando un vero e proprio asse di mercato con l’Inter. I giallorossi stanno studiando la formula per strappare il laterale brasiliano alla concorrenza, muovendosi però con paletti molto rigidi sulle modalità dell’eventuale trasferimento. La trattativa si preannuncia complessa poiché i due club partono da valutazioni strategiche differenti, destinate a intrecciarsi con i piani tecnici e finanziari delle rispettive dirigenze nelle prossime settimane di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Per Carlos Augusto lo cedo anche alla pari. Se poi ci mettono su 10 milioni tanto meglio x.com

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