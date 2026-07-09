Ruben Amorim ha dichiarato di voler conquistare la seconda stella con il Milan. Durante la conferenza stampa a 'Casa Milan', il nuovo allenatore ha parlato senza giri di parole, senza nascondersi dietro un linguaggio diplomatico. Non sono state fornite indicazioni precise sul futuro di Modri?, ma l’intervento di Amorim si è concentrato sulla sua visione per la squadra e sui traguardi personali. La presentazione ufficiale ha segnato l’inizio della sua gestione sulla panchina rossonera.

Nella sala stampa di 'Casa Milan', nel pomeriggio di ieri, ha preso ufficialmente il via l'avventura di Rúben Amorim sulla panchina rossonera. Il tecnico portoghese non ha usato mezzi termini, andando dritto al punto ed evitando il 'low profile'. L'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United ha dichiarato apertamente di puntare allo Scudetto della Seconda Stella, spostando l'asticella ben oltre l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. «Quando ci si mette in gioco e in discussione bisogna vincere il più possibile. Noi vogliamo la seconda stella, un obiettivo difficile, ma ci proveremo. Per me è una grande... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Amorim infiamma il Milan: "Voglio la Seconda Stella". Poi scopre le carte sul futuro di Modri?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il MILAN è la squadra giusta per AMORIM

Notizie e thread social correlati

Modri? e il Milan, la telefonata di Amorim cambia tutto? La decisione sul futuroLuka Modri? ha annunciato la fine della sua carriera con la maglia della nazionale croata.

LIVE Amorim: "Io, diverso da Mourinho. Vogliamo tenere Modric e vincere la seconda stella"L’allenatore ha dichiarato di voler mantenere il centrocampista e conquistare una seconda stella, differenziandosi dall’approccio di un collega.

Temi più discussi: Amorim si presenta al Milan: L'obiettivo è dominare il campionato. Allegri? Lo rispetto, ma...; La rassegna - Amorim lancia la sfida: Milan pronto a dominare. Juve e Inter si contendono Lucumí; LIVE Amorim | Milan un onore Vogliamo vincere la seconda stella.

Amorim si presenta al Milan: Vogliamo dominare il campionato e vincere la seconda stellaSento la responsabilità di essere qui. La Serie A è un campionato in cui è molto difficile vincere. Siamo qui, non per evitare di perdere, ma per vincere. È una bella sfida. Ho fame di successo e cre ... adnkronos.com

Amorim si presenta al Milan: 'Vogliamo dominare il campionato e la seconda stella'Amorim si presenta al Milan: 'Vogliamo dominare il campionato e vincere la seconda stella', le sue prime parole da tecnico rossonero ... it.blastingnews.com