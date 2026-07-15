Carnaval Vivaldi sbarca a Civitanova Danza in anteprima nazionale. Al teatro Rossini, domani alle 21.30, ecco una nuova produzione del Balletto di Roma con coreografia e regia di Chiara Ameglio che trae ispirazione dal Carnevale settecentesco trasformandolo in una riflessione sulla società contemporanea. Otto figure mascherate affiorano da un tempo remoto e invadono la scena come presenze rituali, guidando il pubblico in un viaggio sospeso tra realtà e illusione. Le note di Antonio Vivaldi si intrecciano alle composizioni di Luca Salvadori in un susseguirsi di quadri visionari "in cui festa, rito e tragedia convivono in un equilibrio costantemente in bilico", spiegano dall’Amat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnival Vivaldi al teatro Rossini. La serata di Civitanova Danza

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