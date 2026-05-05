Gran Galà di Primavera | danza e solidarietà al Teatro Vivaldi di Jesolo

Sabato 9 maggio 2026, il Teatro Vivaldi di Jesolo ospiterà il Gran Galà di Primavera, una serata dedicata alla danza organizzata dall’associazione Just Friends. L’evento si propone di unire spettacolo e inclusione sociale, offrendo un momento di intrattenimento per il pubblico e di solidarietà attraverso l’impegno dell’associazione stessa. La serata prevede esibizioni di diversi gruppi di danza e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato 9 maggio 2026 il Teatro Vivaldi di Jesolo ospita il Gran Galà di Primavera, serata di danza promossa dall'associazione Just Friends per unire spettacolo e inclusione sociale.Sul palco si alterneranno alcune delle realtà coreutiche più significative del territorio: Veneto Junior Ballet con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Carnevale al Teatro della Fortuna: Gran Galà sold out tra eleganza, maschere e solidarietàFano (Pesaro e Urbino) domenica 15 febbraio 2026 - C’è un momento, a Carnevale, in cui la città smette di essere solo spettatrice e diventa scena. Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso “Piero della Francesca”Arezzo, 12 marzo 2026 – Due giornate dedicate alla ricchezza e alla varietà della danza al teatro Petrarca di Arezzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jesolo, il 9 maggio torna il Gran Galà di Primavera; Reggio Calabria, al teatro Cilea il Gran galà di primavera celebra la Festa della mamma · LaC News24; Gran Galà di Primavera: il Premio Artemide Lucina sbarca al Cilea l'8 maggio 2026; Pinerolo in Sella. Il 26 aprile torna la Fiera di Primavera. Reggio Calabria celebra la Maternità e l’Eccellenza: l’8 maggio il Gran Galà di Primavera al Teatro CileaTutto pronto per il Gran Galà di Primavera, l’evento promosso dall’Associazione Artemide che mercoledì 8 maggio alle ore 20:30 trasformerà il Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria in un ... strettoweb.com Torna il Galà di primaveraLa sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione della IX edizione del ‘Gran Galà di Primavera - Moda e spettacolo tra le 100 Torri’, in programma venerdì 2 maggio alle ore ... ilrestodelcarlino.it "Note di Bande": per il 14° Gran Galà della Solidarietà un grande concerto di beneficenza con le filarmoniche di Pordenone, Maniago e Tiezzo. Mercoledì 6 maggio ore 20:30, Teatro Verdi. Info bit.ly/notedibande - facebook.com facebook