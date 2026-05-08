Si presenta la nuova stagione Oltrepassa | al Teatro Biondo serata evento gratuita tra musica danza e racconti

Lunedì 11 maggio, alle ore 19.30, avrà luogo al Teatro Biondo di Palermo una serata speciale nel corso della quale sarà presentata al pubblico la stagione 2026-2027 intitolata Oltrepassa - Attraversa Palermo e altri mondi.Il pubblico avrà la sensazione di immergersi nel cuore dell’evento grazie a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Il teatro Biondo racconta la stagione alla città(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - Lunedì 11 maggio, alle ore 19.30, nel Teatro Biondo a Palermo si terrà una serata speciale per presentare al pubblico la stagione 2026-2027 intitolata Oltrepassa - Attravers ... msn.com

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Lunedì 11 maggio, alle ore 19.30, avrà luogo al Teatro Biondo di Palermo una serata speciale nel corso della quale sarà presentata al pubblico la stagione 2026-2027 intitolata Oltrepassa - Attraversa Palermo e altri mondi x.com