Si presenta la nuova stagione Oltrepassa | al Teatro Biondo serata evento gratuita tra musica danza e racconti

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 11 maggio, alle ore 19.30, avrà luogo al Teatro Biondo di Palermo una serata speciale nel corso della quale sarà presentata al pubblico la stagione 2026-2027 intitolata Oltrepassa - Attraversa Palermo e altri mondi.Il pubblico avrà la sensazione di immergersi nel cuore dell’evento grazie a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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