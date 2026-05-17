Gianluca Masi a Ceccano con Stille di Stelle | viaggio nell’universo infinito

Da frosinonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio alle 18, la Biblioteca Comunale di Ceccano ospiterà un incontro intitolato “Stille di Stelle – Quando l’universo diventò infinito”, con la partecipazione dell’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project. Durante l’evento, Masi parlerà del suo viaggio attraverso l’universo, offrendo approfondimenti sulla nascita e l’evoluzione del cosmo. L’appuntamento si svolge in un contesto di divulgazione scientifica aperto a tutti gli interessati.

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La Biblioteca Comunale di Ceccano ospiterà lunedì 18 maggio alle ore 18 l’incontro “Stille di Stelle – Quando l’universo diventò infinito”, con l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project.L’evento, promosso dal Comitato Centro Storico con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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