Gianluca Masi a Ceccano con Stille di Stelle | viaggio nell’universo infinito
Lunedì 18 maggio alle 18, la Biblioteca Comunale di Ceccano ospiterà un incontro intitolato “Stille di Stelle – Quando l’universo diventò infinito”, con la partecipazione dell’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project. Durante l’evento, Masi parlerà del suo viaggio attraverso l’universo, offrendo approfondimenti sulla nascita e l’evoluzione del cosmo. L’appuntamento si svolge in un contesto di divulgazione scientifica aperto a tutti gli interessati.
La Biblioteca Comunale di Ceccano ospiterà lunedì 18 maggio alle ore 18 l’incontro “Stille di Stelle – Quando l’universo diventò infinito”, con l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project.L’evento, promosso dal Comitato Centro Storico con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Un viaggio nell’universo di Liszt. Con il piano più lungo del mondo
Leggi anche: “Voglio vederti danzare” – il concerto, viaggio nell’universo di Franco Battiato