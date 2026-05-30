Verita Monselles, artista nata a Buenos Aires nel 1929 e morta a Firenze nel 2004, è al centro della mostra CARNALE al Centro Pecci di Prato. La sua opera si concentra sulla rappresentazione del corpo femminile attraverso fotografie che combinano erotismo, ironia e sovversione. La mostra presenta una selezione delle sue immagini, evidenziando il suo approccio artistico e il suo ruolo nel mettere in discussione le percezioni tradizionali del corpo.

Un’artista nata a Buenos Aires nel 1929, morta a Firenze nel 2004, che per decenni ha fotografato il corpo femminile con uno sguardo erotico, ironico e sovversivo. Vent’anni di silenzio istituzionale. Poi, finalmente, la luce. Dal 31 maggio al 30 agosto 2026, il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ospita CARNALE, la prima mostra dedicata a Verita Monselles in un centro d’arte contemporanea italiano — un evento che restituisce voce e visibilità a una delle figure più originali e trascurate della fotografia femminista italiana. Chi era Verita Monselles: una biografia tra moda, teatro e ribellione. Nata in Argentina da famiglia italiana, Verita Monselles trascorre l’infanzia a Firenze, si sposa ancora giovane con un cardiologo e si trasferisce a Napoli, dove frequenta i salotti dell’alta borghesia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il corpo come atto politico: Verita Monselles e la mostra CARNALE al Centro Pecci di Prato

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