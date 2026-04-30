A Madrid si apre il torneo U16, con la presenza di un giovane che porta il nome di un noto tennista. Il fratello di 14 anni di Carlos Alcaraz si esibirà in campo, anche se il campione numero 2 del ranking mondiale non sarà in gara a causa di un infortunio. La partecipazione del ragazzo si inserisce in un contesto di attenzione crescente intorno alle giovani promesse del tennis.

Non c’è Carlos Alcaraz, ma a Madrid si parla comunque di Alcaraz. E questa volta il protagonista è Jaime, il fratello di appena 14 anni, pronto a prendersi la scena nel torneo under 16 del Mutua Madrid Open. L’assenza del due volte campione del torneo, costretto a fermarsi per un problema al polso che lo terrà fermo per l’intera stagione su terra, lascia spazio al più piccolo della famiglia, che ha già iniziato ad attirare l’attenzione. Jaime Alcaraz, classe 2011, ha ricevuto un invito per partecipare al torneo under 16 che si disputa in parallelo con il Masters 1000 madrileno. Accompagnato dai genitori, debutterà nella capitale contro Pol Mas Tabuena: per l'occasione ci sarà anche il fratello Carlos in tribuna.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arriva Jamie Alcaraz: il fratello di Carlos, 14 anni, al torneo U16 di Madrid. Sul palco con Sinner se...

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