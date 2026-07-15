A Sant’Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino, la polizia penitenziaria ha sequestrato circa 500 grammi di droga all’interno di una casa di reclusione. L'operazione ha portato al ritiro dello stupefacente dalla disponibilità dei detenuti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità degli coinvolti o sulle modalità del sequestro.

Tempo di lettura: 2 minuti Ingente sequestro di droga dietro le sbarre della casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sottratto alla disponibilità dei detenuti circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo rende noto l’Uspp, l’Unione sindacale polizia penitenziaria,:con una nota del delegato regionale Maurizio Repola. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli. “Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione”, dichiara Repola, “circa 500 grammi di droga in meno nelle strade e dentro il carcere. È uno scacco matto a chi tenta di alimentare il mercato dello spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carceri, sequestrato mezzo chilo di droga a Sant’Angelo dei Lombardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sbarca a Porto Torres con quasi mezzo chilo di metanfetamina: arrestata

Notizie e thread social correlati

Ostia | Fiumicino. Controllo straordinario del territorio a cura dei Carabinieri. 8 arresti, 8 denunce. Sequestrato oltre mezzo chilo di droga tra hashish, cocaina e crackNella zona tra Ostia e Fiumicino, i Carabinieri hanno svolto un intervento di controllo straordinario che ha portato all’arresto di otto persone e...

Sequestrato mezzo chilo di cocaina, le tracce della droga da Montecchio a Civitella D’AglianoI carabinieri della stazione di Montecchio, con il supporto dei militari dell’aliquota radiomobile di Amelia, hanno sequestrato quasi mezzo chilo di...