Sequestrato mezzo chilo di cocaina le tracce della droga da Montecchio a Civitella D’Agliano

I carabinieri della stazione di Montecchio, con il supporto dei militari dell’aliquota radiomobile di Amelia, hanno sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina durante un'operazione che ha coinvolto diverse località, tra cui Montecchio e Civitella D’Agliano. L’intervento ha portato al fermo di un veicolo e all’identificazione di alcuni soggetti coinvolti. Il materiale sequestrato è stato sottoposto a analisi per confermarne la natura e la quantità. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul proseguimento delle indagini.

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