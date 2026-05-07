Nella zona tra Ostia e Fiumicino, i Carabinieri hanno svolto un intervento di controllo straordinario che ha portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di altre otto. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e crack. L’azione mirava a verificare il rispetto delle norme e a contrastare il traffico di droga nel territorio.

Cronache Cittadine ROMA – I militari della Compagnia Carabinieri di Ostia hanno attuato un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. L'articolo Ostia Fiumicino. Controllo straordinario del territorio a cura dei Carabinieri. 8 arresti, 8 denunce. Sequestrato oltre mezzo chilo di droga tra hashish, cocaina e crack Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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