carceri don saggiomo aderisce alla mobilitazione dei garanti

Il Garante dei detenuti della Provincia di Caserta ha aderito alla mobilitazione nazionale contro i suicidi e il degrado nelle carceri. La protesta coinvolge vari organismi di tutela dei diritti dei detenuti e mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni nelle strutture penitenziarie. La mobilitazione si svolge in risposta alle segnalazioni di problemi nelle carceri italiane, con l’obiettivo di sollecitare interventi e miglioramenti.

Il Garante dei detenuti della Provincia di Caserta sostiene la mobilitazione nazionale contro, suicidi e degrado carcerario.. In occasione della mobilitazione nazionale promossa dalla Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, il Garante dei detenuti della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, in piena comunione istituzionale con il Garante regionale della Campania, Prof. Samuele Ciambriello, ha aderito alle iniziative di sensibilizzazione e denuncia sul drammatico stato del sistema penitenziario italiano. Nelle giornate del 13 e 14 luglio, Don Salvatore Saggiomo ha effettuato visite istituzionali presso la Casa Circondariale “F. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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