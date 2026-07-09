Carceri al collasso Don Saggiomo | sovraffollamento ferita morale

Le carceri sono al limite, con molti detenuti in sovraffollamento e le strutture sotto pressione. Don Salvatore Saggiomo ha commentato l’appello del cardinale Zuppi, chiedendo interventi immediati per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e del personale penitenziario. Ha sottolineato che la situazione rappresenta una ferita morale, evidenziando la necessità di azioni concrete per affrontare il problema.

Don Salvatore Saggiomo sostiene l’appello del cardinale Zuppi: servono interventi urgenti per detenuti e personale penitenziario.. Accolgo con profonda condivisione e senso di responsabilità le parole del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, che ha definito non più sostenibile il livello di sovraffollamento presente nelle carceri italiane. Il sovraffollamento carcerario rappresenta una questione morale prima ancora che istituzionale. Quando una persona viene privata della propria dignità, quando è costretta a vivere in spazi inadeguati, in condizioni che non rispettano il valore della persona umana, viene ferito un principio fondamentale della nostra civiltà giuridica e della nostra coscienza collettiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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