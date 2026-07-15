La casa circondariale di Miogni a Varese registra un sovraffollamento pari al 180%. Una delegazione ha visitato la struttura nell’ambito di una mobilitazione nazionale promossa dall’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione. La visita ha riguardato le condizioni di detenzione e la capacità di accoglienza attuale. La struttura è in attesa di nuovi spazi per ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita dei detenuti.

Varese – Nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dall’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione una delegazione ha visitato la casa circondariale Miogni di Varese. Presenti amministratori locali in rappresentanza di Comune, Provincia e Regione e referenti di associazioni. La delegazione ha incontrato direttore, comandante, personale di polizia, operatori sanitari e detenuti e ha potuto visitare celle, bagni, spazi comuni, sale colloqui e cortile. Dalla visita è emerso un quadro caratterizzato da spazi esigui e vetusti, con più detenuti di quelli previsti e mancanza di personale penitenziario. Il problema del sovraffollamento. In particolare la delegazione ha riscontrato che sono presenti 97 detenuti su 53 di capienza, di cui 9 in semilibertà o art. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carcere di Miogni, sovraffollamento al 180%: in attesa dei nuovi spazi

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