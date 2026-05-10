A 50 anni dalla riforma, i Rotary hanno organizzato un incontro per analizzare la situazione delle carceri italiane, concentrandosi sul sovraffollamento e sui diritti dei detenuti. L’evento non si limita a celebrazioni, ma propone un’analisi diretta e concreta della condizione delle strutture penitenziarie, evidenziando i problemi più urgenti e le sfide ancora da affrontare. La discussione si basa su dati e osservazioni pratiche, senza fronzoli o interpretazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Non un semplice convegno celebrativo, ma un’analisi cruda e pragmatica della realtà detentiva attuale. Si è conclusa ieri la giornata di lavori dedicata ai 50 anni della Riforma Penitenziaria, promossa dai Rotary Club Valle Telesina, Benevento e Morcone-San Marco dei Cavoti. L’iniziativa ha saputo coniugare la verifica sul campo con l’approfondimento tecnico, mettendo a confronto i vertici dell’amministrazione penitenziaria, l’avvocatura e il mondo dell’associazionismo. I lavori sono iniziati in mattinata con un passaggio chiave: una delegazione dei Club Rotary organizzatori, della Camera Penale di Benevento, dei vertici dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino e dei Radicali Italiani è entrata nella Casa Circondariale per una visita alla struttura di detenzione sannita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carcere, tra sovraffollamento e diritti dei detenuti: il bilancio dei Rotary a 50 anni dalla Riforma

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