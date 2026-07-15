ABBONATI A DAYITALIANEWS Il prezzo del gasolio torna sopra la soglia dei 2 euro al litro, con il costo dei rifornimenti che continua a crescere per gli automobilisti italiani. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero delle Imprese, il prezzo medio praticato sulla rete stradale nazionale in modalità self service è arrivato a 1,897 euro al litro per la benzina e 2,017 euro al litro per il diesel. A incidere sui rincari sono soprattutto le tensioni internazionali sul mercato energetico, con il petrolio che ha raggiunto nuovi rialzi: a Londra il greggio viene scambiato intorno agli 85 dollari al barile, mentre nello Stretto di Hormuz sono tornate le tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo il venir meno della tregua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Carburanti, il diesel supera di nuovo i 2 euro al litro: aumenti pesanti per gli automobilisti

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Benzina troppo cara in Italia: pieno low cost in Slovenia a 1,46 € al litro

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Carburanti, a Bergamo il diesel torna a superare i 2 euro al litroA Bergamo, il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti.

Temi più discussi: Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti: gasolio supera i 2 euro al litro; Carburanti: il gasolio in autostrada supera i due euro; Diesel e benzina tornano verso i 2 euro: con la fine degli sconti sulle accise risalgono i prezzi; Nuovi aumenti per benzina e diesel: ecco dove il gasolio supera 2 euro.

Benzina e diesel aumentano ancora in Italia: il gasolio self sfiora i 2 euro al litro e supera la soglia in dieci regioni. Il rialzo segue il nuovo balzo delle quotazioni petrolifere, con rincari anche sulla rete autostradale. #Carburanti x.com

Diesel oltre i 2 euro al litro: non si ferma la corsa dei carburantiLe tensioni sul petrolio spingono i listini verso l'alto, con aumenti diffusi e ritocchi dei principali operatori. Benzina a 1,9 euro ... quattroruote.it

Ancora rialzi per i carburanti: il diesel self 'balza' oltre i 2 euro al litroOggi, mercoledì 15 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 €/l per la benzina (+12 millesimi rispetto a ieri), 2,017 €/l per il ... adnkronos.com