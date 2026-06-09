carburanti a bergamo il diesel torna a superare i 2 euro al litro

A Bergamo, il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti. La riduzione delle accise sul gasolio, passata da 10 a 5 centesimi, ha influenzato i costi, contribuendo all’aumento dei prezzi alla pompa. I distributori hanno aggiornato i prezzi e si registrano variazioni nelle tariffe praticate ai clienti.

I TAGLI. Il taglio alle accise sul gasolio è sceso da 10 a 5 centesimi: si vedono i primi effetti negativi sui prezzi. La benzina viaggia invece a 1,90 euro. I consumatori: «Il nuovo decreto è una misura spot». All’inizio dell’«emergenza», lo sconto era addirittura di 25 centesimi al litro. Poi l’emergenza è diventata un fenomeno strutturale, e allora per far quadrare i conti è stato necessario un lavoro di limatura a colpi di decreti, portando il benefit a 20, a 10 e infine ad appena 5 centesimi. Al distributore il diesel è tornato sopra i 2 euro, mentre la benzina viaggia a 1,90. Prima del conflitto, invece, il gasolio veniva venduto mediamente a 1,718 eurolitro: attorno a metà aprile ci si è spinti sino a 2,14 euro, poi la corsa ha rallentato, ma comunque i listini rimangono di circa 30 centesimi superiori (+17,9%) alla situazione di fine febbraio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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