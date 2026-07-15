Caporalato? Anche nel settore ricettivo Personale in nero nell’agriturismo

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'operazione anticaporalato ha scoperto irregolarità nel settore ricettivo, tra cui personale in nero negli agriturismi. Sono state riscontrate pratiche di sfruttamento e lavoro irregolare, con alcune strutture che impiegavano lavoratori senza contratto. L’indagine ha coinvolto anche il settore edilizio e turistico-alberghiero, evidenziando un quadro di violazioni diffuse. Nessuna persona è stata ancora denunciata, ma l’attività continua per verificare ulteriori irregolarità.

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di Laura Valdesi SIENA "Un quadro di rilevanti irregolarità". E’ quello emerso dall’ operazione anticaporalato che si è concentrata, però, questa volta sul settore turistico-alberghiero e dell’ edilizia. Una serie di controlli che, a vario titolo, hanno portato alla denuncia di nove persone, alla sospensione di due attività e all’erogazione di sanzioni per oltre 40mila euro. In campo sono scesi, fra giugno e luglio, i carabinieri del comando provinciale di Siena e dei colleghi del Nil con la collaborazione dell’Ispettorato. L’obiettivo su cui fare verifiche, indicato dal Comando generale dell’Arma? Il contrasto al fenomeno del caporalato nel settore turistico-alberghiero, visto anche il periodo di vacanze, e nell’edilizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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