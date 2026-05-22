A Milano e nella provincia di Brianza, circa settanta ispettori si occupano di sorvegliare un bacino di circa due milioni di lavoratori. L’Ispettorato del lavoro ha dichiarato che la carenza di personale si aggira nell’ordine delle centinaia di unità, rendendo difficile il controllo sulle aziende. Ogni giorno, gli ispettori di INL, INPS e INAIL devono gestire un numero crescente di aziende da verificare, in un contesto in cui il lavoro nero rappresenta una sfida significativa.

Sempre meno ispettori e sempre più aziende da controllare. È questa la realtà che devono affrontare ogni giorno gli ispettori di INL, Inps e Inail per contrastare lo sfruttamento nel mondo del lavoro. “Siamo impegnati su molti fronti e siamo pochi, lo dico soffrendo. La carenza del personale è nell’ordine delle centinaia”, spiega Carlo Colopi, direttore dell’ispettorato area metropolitana di Milano nel corso della presentazione della relazione sulle attività ispettive del 2025. Il perimetro da controllare è sempre più ampio. Due milioni di lavoratori e oltre 136mila aziende soltanto a Milano e in Brianza. Ma il numero di ispettori è sempre più basso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lavoro nero, a Milano e Brianza settanta ispettori per 2 milioni di lavoratori. L’Ispettorato: “Carenza di personale nell’ordine delle centinaia”

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