Bando della Rai per vendere anche Palazzo Labia | Ricettivo o residenziale di pregio

La Rai ha aperto un bando per la vendita di alcuni immobili storici, tra cui la sede di Venezia situata in campo San Geremia. L'annuncio riguarda un portafoglio di 15 edifici di valore, distribuiti tra diverse città italiane come Milano, Roma, Genova e Firenze. Tra gli immobili in vendita ci sono anche Palazzo Labia, che può essere destinato a uso ricettivo o residenziale di alta qualità. La pubblicazione del bando risale a cinque giorni fa.

Palazzo Labia, la sede Rai di Venezia, in campo San Geremia, è in vendita. Non è una novità, ma la novità è che cinque giorni fa gli uffici Rai hanno pubblicato un bando in cui propongono agli investitori un portafoglio di 15 immobili storici e di pregio, tra Milano, Roma, Genova, Firenze etc, in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate La Rai vende 15 immobili storici in tutta Italia: nel lotto anche Palazzo Labia con gli affreschi di TiepoloLa Rai vende 15 immobili in 7 città italiane: da Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo a Milano, Roma, Torino. Palazzo Labia, sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai 'perde' un milioneVENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ecco il piano Rai che prevede la vendita del Teatro delle Vittorie. Ci trasformiamo in Digital Media Company; La Rai mette in vendita il Teatro delle Vittorie: come comprare un pezzo di storia della televisione italiana; Il bando di concorso che scotta. Esposti (e non solo) dopo le parole in tv. Unife: Aperta indagine interna; Cinema, al via in centro le riprese di 'Al biciclar': il corto vincitore del bando di Cinecittà targato Rai. Bando Rai-Sicilia: scoppia la polemica sul piano di comunicazione da 600.000 euroIl panorama politico della Regione Siciliana è attraversato da un'accesa controversia istituzionale a seguito dell'approvazione di un nuovo piano ... dailyexpress.it Concorso Rai 2014: bando aperto per i giornalistiUna buona notizia per coloro che sognano di diventare giornalisti a tutti gli effetti, la settimana scorsa si è aperto ufficialmente il Concorso Rai per la selezione di ben 100 giornalisti, un offerta ... it.blastingnews.com Dipartimento per le attività culturali - Diac. . Si pubblica la seconda parte del contributo dedicato alla città di Savona, apparso lo scorso 14 aprile su Rai1, all’interno del programma Linea Verde Italia. Savona ha partecipato al Bando Capitale italiana della cultu - facebook.com facebook