Nel luglio e agosto 2026, alcune linee ferroviarie italiane saranno interessate da lavori di manutenzione e modifiche ai servizi. La rete si prepara a una lunga stagione di cantieri estivi che comporteranno sospensioni e variazioni di orario su alcune delle principali direttrici nazionali. I viaggiatori dovranno pianificare in anticipo i propri spostamenti, considerando le modifiche e le eventuali alternative di viaggio durante questo periodo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La rete ferroviaria italiana si prepara a una lunga stagione di lavori estivi che interesserà alcune delle principali direttrici nazionali tra luglio e agosto 2026. Rete ferroviaria italiana (RFI, gruppo FS) ha programmato una serie di interventi con l’obiettivo di potenziare e ammodernare l’infrastruttura, introducendo però alcune modifiche alla circolazione dei treni. La pianificazione degli interventi è stata studiata per limitare il più possibile i disagi ai viaggiatori durante il periodo di maggiore affluenza turistica, mantenendo operative le principali direttrici verso le località di vacanza. Oltre 1.300 cantieri aperti ogni giorno sulla rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cantieri ferroviari estivi 2026, stop e modifiche su alcune linee: ecco cosa cambia per i viaggiatori

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