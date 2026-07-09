Treni stop tra Roma Tiburtina e Ostiense per due weekend | cosa cambia sulle linee FL1 e FL3

Tra venerdì 10 e domenica 12 luglio, e tra venerdì 17 e domenica 19 luglio, i treni delle linee FL1 e FL3 tra Roma Tiburtina e Ostiense non circoleranno. Durante i due fine settimana, i servizi saranno sospesi tra le due fermate per permettere lavori preparatori alla costruzione di una nuova fermata. Le variazioni interesseranno i treni programmati in quei giorni, con eventuali modifiche alle partenze e agli arrivi.

Roma, 9 luglio 2026 – Due fine settimana di modifiche alla circolazione ferroviaria a Roma. Tra venerdì 10 e domenica 12 luglio e tra venerdì 17 e domenica 19 luglio, i treni subiranno variazioni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire lo svolgimento di attività propedeutiche alla realizzazione della nuova fermata Pigneto. Le modifiche scatteranno dalla sera del venerdì e proseguiranno fino alla domenica. Saranno coinvolti alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Intercity e Intercity Notte. Modifiche sulla linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto. Le principali variazioni riguarderanno la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. I treni saranno cancellati nella tratta compresa tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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