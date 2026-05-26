Giugno nero per pendolari e viaggiatori | stop alle linee Napoli-Cancello e Caserta-Benevento per i lavori Alta velocità

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire da giugno, le linee Napoli-Cancello e Caserta-Benevento saranno sospese per lavori di potenziamento legati alla nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari. La decisione causa disagi a migliaia di pendolari e viaggiatori diretti verso Puglia e Lazio. Trenitalia ha comunicato le modifiche alla circolazione ferroviaria, previste per consentire l’esecuzione degli interventi infrastrutturali. La sospensione durerà fino a data da definire, con possibili variazioni nel servizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disagi in vista per migliaia di pendolari campani e viaggiatori diretti verso Puglia e Lazio. Trenitalia ha annunciato importanti modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla nuova linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari.Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alta velocità, lavori sulla Napoli-Bari: stop ai treni tra Foggia e Caserta dal 10 giugnoA partire dal 10 giugno, i treni tra Foggia e Caserta saranno sospesi per alcuni giorni a causa di lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria...

Blocco treni Caserta-Foggia: stop ai servizi per i lavori Alta VelocitàDa oggi i treni sulla tratta Caserta-Foggia sono sospesi a causa di lavori per l’alta velocità.

Argomenti più discussi: Treni e autobus, il lunedì nero per i trasporti; Sciopero nazionale, lunedì nero anche in Puglia: disagi su treni e bus.

napoli cancello giugno nero per pendolariStop ai treni tra Napoli e Cancello: i pendolari chiedono riapertura linea Baiano-NapoliÈ l’allarme lanciato dai Comitati Pendolari Vesuviani dopo l’annuncio della sospensione, a partire dal 1°giugno, della linea Napoli-Cancello, ... ilgiornalelocale.it

Napoli-Bari, treni fermi a giugno: un mese d’inferno per i pendolariBinari sbarrati e stazioni chiuse: ecco perché lo stop ai treni tra Napoli e Cancello a giugno sarà un incubo per i pendolari. stylo24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web