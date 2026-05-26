Giugno nero per pendolari e viaggiatori | stop alle linee Napoli-Cancello e Caserta-Benevento per i lavori Alta velocità
A partire da giugno, le linee Napoli-Cancello e Caserta-Benevento saranno sospese per lavori di potenziamento legati alla nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari. La decisione causa disagi a migliaia di pendolari e viaggiatori diretti verso Puglia e Lazio. Trenitalia ha comunicato le modifiche alla circolazione ferroviaria, previste per consentire l’esecuzione degli interventi infrastrutturali. La sospensione durerà fino a data da definire, con possibili variazioni nel servizio.
Disagi in vista per migliaia di pendolari campani e viaggiatori diretti verso Puglia e Lazio. Trenitalia ha annunciato importanti modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla nuova linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari.Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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