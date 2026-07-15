Cantieri al setaccio | Chi stava lavorando anche nelle ore vietate non era sotto il sole

Le autorità hanno avviato controlli sui cantieri per verificare il rispetto delle norme sul lavoro durante le ore diurne. Sono stati rilevati casi di operai presenti anche nelle ore vietate, senza esposizione diretta al sole. Le temperature rimangono elevate e si prevede una tregua solo nel fine settimana. Le indicazioni ufficiali continuano a consigliare di evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde.

Le temperature sono e restano roventi e per la tregua è prevista solo verso il fine settimana. E le indicazioni sono sempre quelle di evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde. Proprio per questo motivo la situazione più delicata ma anche più attenzionata è quella dei lavoratori impegnati nei cantieri edili o su strada. Nell’ottica di verificare l’applicazione di quanto previsto dall’ ordinanza calore della Regione Emilia-Romagna, attiva dal 3 giugno, anche nel nostro territorio hanno preso il via con l’emergenza caldo anche i controlli a campione della Polizia locale nei cantieri attivi. L’ordinanza regionale, lo ricordiamo, vieta di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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