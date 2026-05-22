Cus Ferrara Triathlon protagonista ai Campionati universitari nazionali

Il Cus Ferrara Triathlon ha preso parte ai Campionati Nazionali Universitari 2026, tenutisi a Loano, e ha ottenuto risultati che hanno portato soddisfazioni e conferme alla squadra. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento che ha coinvolto diverse università italiane, con atleti che hanno gareggiato in diverse discipline del triathlon. La presenza del Cus Ferrara ha attirato l’attenzione, dimostrando ancora una volta la presenza attiva del club nel panorama sportivo universitario.

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