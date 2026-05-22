Cus Ferrara Triathlon protagonista ai Campionati universitari nazionali
Il Cus Ferrara Triathlon ha preso parte ai Campionati Nazionali Universitari 2026, tenutisi a Loano, e ha ottenuto risultati che hanno portato soddisfazioni e conferme alla squadra. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento che ha coinvolto diverse università italiane, con atleti che hanno gareggiato in diverse discipline del triathlon. La presenza del Cus Ferrara ha attirato l’attenzione, dimostrando ancora una volta la presenza attiva del club nel panorama sportivo universitario.
Ritorno in città ricco di soddisfazioni e conferme positive per il Cus Ferrara Triathlon, protagonista a Loano del vernissage dei Campionati Nazionali Universitari 2026. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn triathlon disputato sulla distanza sprint con 750 metri di nuoto, 20 chilometri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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