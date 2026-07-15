Cani e leggi le persone pensano che siano più protetti della realtà | lo studio inglese

Uno studio dell'Università di Stirling rivela che molte persone nel Regno Unito credono che le leggi sui cani siano più rigorose di quanto siano realmente. La ricerca mostra che la maggior parte degli intervistati non conosce i dettagli delle normative attuali e pensa che le tutele siano più forti di quanto siano in realtà. Questa discrepanza tra percezione e realtà riguarda sia le norme di responsabilità che le sanzioni applicabili.

Secondo un studio dell'Università di Stirling, la maggior parte delle persone nel Regno Unito non comprende appieno le leggi vigenti in materia di cani e spesso crede che esistano tutele più severe di quelle effettivamente in vigore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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