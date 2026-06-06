Marco Poggi ha parlato per la prima volta dopo 19 anni dall’omicidio della sorella Chiara, affermando di essere convinto della colpevolezza di Stasi e di ritenere valide le sentenze emesse. Ha anche confermato di aver ascoltato le intercettazioni di Sempio e di mantenere la stessa opinione. Poggi ha deciso di rompere il silenzio per mettere fine alle illazioni.

“Era da tempo che pensavo di parlare per sperare di far finire le illazioni”. Marco Poggi, fratello d i Chiara, rompe il silenzio dopo 19 anni dall’omicidio della sorella e si racconta a “ Quarto grado ”. Sebbene non sia mai stato indagato, al suo indirizzo sono state rivolte calunnie e diffamazioni. Secondo alcuni, ad esempio, non è vero che Marco fosse in vacanza in montagna con la famiglia il giorno della morte di Chiara. “Non so come si sia arrivati a questo punto”, confida alla giornalista del programma di Rete 4 Martina Maltagliati nella puntata in onda venerdì 5 giugno. “L’accusa che mi ha ferito di più? Essere coinvolto nella sua morte”. Da quando, nell’ultimo anno, si sono riaperte le indagini, Poggi spiega di essere arrabbiato, ma anche stanco e rassegnato perché “sembra non esserci mai una fine vicina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parla Marco Poggi: “Siamo convinti che Stasi sia colpevole e che le sentenze a cui siamo arrivati siano la realtà. Le intercettazioni di Sempio? Le ho sentite e resto della mia idea”

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