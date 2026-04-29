Europei Under 23 di Scherma l’Italia conquista nove medaglie a Cagliari

A Cagliari si sono conclusi i Campionati Europei Under 23 di scherma, con l’Italia che ha conquistato nove medaglie complessive. Nella giornata di martedì, le squadre azzurre di sciabola femminile, spada maschile e fioretto femminile hanno ottenuto tre medaglie d’oro, contribuendo al bilancio totale delle medaglie vinte dagli atleti italiani in questa manifestazione. La competizione si è svolta nella cornice della città sarda, attirando numerosi appassionati e addetti ai lavori.

Cagliari – Tre medaglie d’oro in un giorno. È trionfale per l’Italia la chiusura dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari: nel martedì sardo trionfano le squadre azzurre di sciabola femminile, spada maschile e fioretto femminile. Una tripletta strepitosa che vale la vittoria nel Medagliere per Nazioni della spedizione italiana, che sorpassa la Francia e si afferma regina della kermesse continentale “in casa” con un bilancio finale di sei ori, un argento e due bronzi. Un successo che si materializza in un’ultima giornata da incorniciare, con le firme delle sciabolatrici Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli, degli spadisti Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e Nicolò Del Contrasto, e delle fiorettiste Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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