Europei di Elica trionfo azzurro a Bologna | Lipreri campione continentale Italia protagonista con 17 medaglie

Notizia in breve

Durante il 58° Campionato Europeo di Elica a Bologna, l’Italia ha conquistato 17 medaglie, con un atleta che si è aggiudicato il titolo di campione continentale. La competizione si è svolta al Tav Bologna di Casalecchio di Reno, attirando numerosi partecipanti da diversi paesi europei. La vittoria e il numero di medaglie rappresentano i risultati più rilevanti di questa edizione.