Europei di Elica trionfo azzurro a Bologna | Lipreri campione continentale Italia protagonista con 17 medaglie
Durante il 58° Campionato Europeo di Elica a Bologna, l’Italia ha conquistato 17 medaglie, con un atleta che si è aggiudicato il titolo di campione continentale. La competizione si è svolta al Tav Bologna di Casalecchio di Reno, attirando numerosi partecipanti da diversi paesi europei. La vittoria e il numero di medaglie rappresentano i risultati più rilevanti di questa edizione.
Si chiude con un bottino di 17 medaglie il 58° Campionato Europeo di Elica disputato al Tav Bologna di Casalecchio di Reno. Luca Lipreri conquista il titolo continentale Open davanti ad Antonio Passalacqua, mentre gli azzurri brillano anche nelle categorie Ladies, Junior, Senior, Veterani, Master e nelle prove a squadre. Il 58° Campionato Europeo di Elica, andato in scena sulle pedane del Tav Bologna di Casalecchio di Reno, si conclude con un bilancio estremamente positivo per la spedizione italiana. Gli azzurri tornano a casa con un bottino complessivo di 17 medaglie: quattro ori, otto argenti e cinque bronzi, confermando il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama continentale della specialità. 🔗 Leggi su Sportface.it
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