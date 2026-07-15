La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore che durerà da mercoledì 15 luglio alle 20 fino a venerdì 17 luglio alle 20. Le temperature e l'umidità sono previste sopra le medie stagionali durante questo periodo.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” dalle 20 di stasera, mercoledì 15 luglio, alle 20 di venerdì 17 luglio. Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6°C, associate a un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ricorda che è a disposizione delle persone over 65 e delle persone con disabilità la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero, aperta su sua disposizione tutti i giorni della settimana: l’accesso è gratuito. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Campania, ondata di calore fino a venerdì: temperature e umidità sopra le medie

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