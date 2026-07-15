Per la prima volta, il Basket Inclusivo è stato inserito nel programma del Basketball Camp dell’Arcipelago Toscano, alla sua 15ª edizione. La settimana è iniziata con il Camp Femminile, alla quarta edizione, che ha coinvolto un gruppo di ragazze provenienti dall’isola. La presenza di questa attività rappresenta una novità nel contesto del camp, che si svolge sull’isola del Giglio.

Per la prima volta il Baskin (Basket Inclusivo) è entrato nel programma del Basketball Camp dell’Arcipelago Toscano, giunto alla sua 15ª edizione. La settimana si è aperta con il Camp Femminile, che alla sua 4° edizione ha portato al Giglio un gruppo di ragazze entusiaste e determinate. Il Baskin, che ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze con varie forme di disabilità, è arrivato al Giglio con una rappresentanza guidata da allenatori di grande esperienza. Si tratta di Gianluca Orsi, allenatore degli Warriors Lucca e consigliere nazionale dell’Ente Italiano Sport Inclusivi per il prossimo quadriennio olimpico; Fulvio Tasca e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camp dell’Arcipelago Toscano. C’è anche il Basket Inclusivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sport inclusivo con AITA: anche a Napoli il Camp per bambini autisticiA Napoli si svolge il Camp per bambini autistici, organizzato dall’associazione Progetto AITA.

Capraia Sail Rally, le vele storiche nell'arcipelago toscano dall'11 al 14 giugno: il programmaDal 11 al 14 giugno, l’arcipelago toscano ospiterà il sesto “Capraia Sail Rally”, evento dedicato a vele d’epoca, classiche e storiche.

Si parla di: Camp dell’Arcipelago Toscano. C’è anche il Basket Inclusivo.

Camp dell’Arcipelago Toscano. C’è anche il Basket InclusivoPer la prima volta il Baskin (Basket Inclusivo) è entrato nel programma del Basketball Camp dell’Arcipelago Toscano, giunto alla ... lanazione.it

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano trai i protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa TourA Portoferraio tre appuntamenti dedicati alla ricerca scientifica, al Santuario Pelagos e ai 30 anni del Parco ... maremmanews.it