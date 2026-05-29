Sport inclusivo con AITA | anche a Napoli il Camp per bambini autistici
A Napoli si svolge il Camp per bambini autistici, organizzato dall’associazione Progetto AITA. L’evento si tiene anche in altre città italiane come Catania, Roma, Lamezia Terme, Cagliari e, per la prima volta, a Cosenza. L’iniziativa mira a offrire attività sportive inclusive dedicate ai bambini con autismo, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione attraverso lo sport. L’associazione rinnova così il suo impegno educativo in diverse regioni italiane.
A Catania, Roma, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e per la prima volta Cosenza, l’associazione Progetto AITA rinnova il proprio impegno educativo. Da oltre venticinque anni l’associazione Progetto AITA promuove in tutta Italia attività sportive inclusive dedicate a bambini e ragazzi autistici e con disturbi del neurosviluppo. Un impegno costante che, nel 2026, raggiunge un traguardo particolarmente significativo: i Summer Camp AITA celebrano 22 anni di attività educativa, sportiva e sociale. Nati come esperienza pionieristica di inclusione attraverso lo sport, i campus estivi AITA rappresentano oggi una delle principali attività dell’associazione e coinvolgono ogni anno bambini, famiglie, operatori, educatori e realtà sportive territoriali in percorsi strutturati di partecipazione e inclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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