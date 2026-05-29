A Catania, Roma, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e per la prima volta Cosenza, l’associazione Progetto AITA rinnova il proprio impegno educativo. Da oltre venticinque anni l’associazione Progetto AITA promuove in tutta Italia attività sportive inclusive dedicate a bambini e ragazzi autistici e con disturbi del neurosviluppo. Un impegno costante che, nel 2026, raggiunge un traguardo particolarmente significativo: i Summer Camp AITA celebrano 22 anni di attività educativa, sportiva e sociale. Nati come esperienza pionieristica di inclusione attraverso lo sport, i campus estivi AITA rappresentano oggi una delle principali attività dell’associazione e coinvolgono ogni anno bambini, famiglie, operatori, educatori e realtà sportive territoriali in percorsi strutturati di partecipazione e inclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sport inclusivo con AITA: anche a Napoli il Camp per bambini autistici

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