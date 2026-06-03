Capraia Sail Rally le vele storiche nell' arcipelago toscano dall' 11 al 14 giugno | il programma
Dal 11 al 14 giugno, l’arcipelago toscano ospiterà il sesto “Capraia Sail Rally”, evento dedicato a vele d’epoca, classiche e storiche. Per il sesto anno consecutivo, la manifestazione si svolgerà sull’isola di Capraia, attirando una flotta di imbarcazioni storiche. L’evento prevede diverse giornate di regate e attività legate alla tradizione velica, coinvolgendo appassionati e appassionate di imbarcazioni d’epoca.
Per il sesto anno consecutivo la Capraia ospiterà una flotta di vele d’epoca, classiche e storiche in occasione del sesto “Capraia Sail Rally” che si terrà dall’11 al 14 giugno. “Desidero innanzitutto ringraziare Maria Ida Bessi, neo rieletta sindaca di Capraia, per la splendida opportunità che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie e thread social correlati
Sail Gp di Vela al Porto Turistico di Ostia: la competizione dall’11 al 12 settembreDal 11 al 12 settembre, il Porto Turistico di Ostia ospiterà una tappa del SailGp, il campionato velico più spettacolare al mondo.
Concerti al tramonto: il Duomo di Milano apre le sue terrazze dall’11 giugno al 10 settembreDal 11 giugno al 10 settembre, il Duomo di Milano apre le sue terrazze per una serie di concerti serali durante le sere d’estate.
Il Capraia Sail Rally aggiunge il 1° Vele Storiche a Punta AlaIl tuo browser non supporta il tag video. Doppio evento per le Vele Storiche Viareggio, il sodalizio nato nella città toscana esattamente 20 anni fa, che dal 12 al 15 giugno 2025 organizzerà la quinta ... pressmare.it
12-17 giugno 2025, il Capraia Sail Rally compie un lustro e aggiunge il 1° Vele Storiche a Punta AlaDoppio evento per le Vele Storiche Viareggio, il sodalizio nato nella città toscana esattamente 20 anni fa, che dal 12 al 15 giugno 2025 organizzerà la quinta edizione del Capraia Sail Rally. Dopo ... ilnautilus.it