Capraia Sail Rally le vele storiche nell' arcipelago toscano dall' 11 al 14 giugno | il programma

Notizia in breve

Dal 11 al 14 giugno, l’arcipelago toscano ospiterà il sesto “Capraia Sail Rally”, evento dedicato a vele d’epoca, classiche e storiche. Per il sesto anno consecutivo, la manifestazione si svolgerà sull’isola di Capraia, attirando una flotta di imbarcazioni storiche. L’evento prevede diverse giornate di regate e attività legate alla tradizione velica, coinvolgendo appassionati e appassionate di imbarcazioni d’epoca.