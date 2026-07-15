Il cinema breve torna a essere il fulcro della partecipazione collettiva nel cuore della Sicilia. Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, la manifestazione ideata e diretta dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla e organizzata dal Comune di Caltagirone. Per tre serate consecutive, la suggestiva Piazza Municipio si è trasformata in una sala cinematografica a cielo aperto, confermando la vocazione del festival di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali. Tra proiezioni di opere in concorso e fuori concorso, talk informali e grandi ospiti del panorama nazionale e internazionale, l’evento ha offerto uno spaccato di altissimo livello sul futuro del formato breve, arricchito da momenti di spettacolo e dalle riflessioni di artisti e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Caltagirone Short FilmFest 2026: trionfano Haber e il corto Tanti auguri

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